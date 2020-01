Sanremo 2020, Maurizio Costanzo: "Le polemiche? Tutto esagerato. La Bellucci stesse in Francia e non rompesse" (Di martedì 21 gennaio 2020) Giunge forte e chiaro il parere di un pilastro della televisione che conduce, che ha prodotto e conosce a menadito. Maurizio Costanzo alza la voce, e che voce! Sale sulla montagna di parole parole parole giusto per restare - per quanto si possa restare in questo periodo - in ambito musicale.Il conduttore e giornalista è intervenuto sui vari casi che stanno tenendo alta l'attenzione sulla kermesse (ancor prima di emettere la prima nota) durante la puntata odierna di Un giorno da pecora su Rai Radio Uno. In primis prende le difese di Amadeus riferendosi alla conferenza stampa di una settimana fa: Il Festival ha sempre portato polemiche. Quando non c'erano, le inventavano. Mi pare Tutto esagerato, compreso l'attacco ad Amadeus per la frase sul "passo indietro. Ne ha sia Monica Bellucci assente "per cause maggiori": Ora se n'è uscita la Bellucci, che non va a Sanremo... Non so perché ... blogo

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? -