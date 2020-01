Salvini suona il citofono ad un cittadino di Bologna: “Lei spaccia?” (Di martedì 21 gennaio 2020) Continua la campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020: nel corso di una diretta Facebook da Bologna con i cittadini del quartiere Pilastro, ha suonato il citofono di un cittadino per chiedere se, come su segnalazione di una residente, fosse uno spacciatore di droga. Salvini al citofono di un presunto spacciatore a Bologna Seguendo le indicazioni di una donna del quartiere, il leader della Lega si è recato sotto il campanello di una palazzina per suonare a quello della famiglia accusata di essere spacciatrice di droga. “Buonasera. Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevano che lei la smentisse, ci hanno detto che da lei parte lo spaccio del quartiere. Giusto o sbagliato?”. Così ha chiesto alla persona che si è palesata dall’altra parte del ... notizie

