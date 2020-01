Programmi TV di stasera, mercoledì 22 gennaio 2020. Su Italia1 «Jason Bourne» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Jason Bourne Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Juventus vs Roma Secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma. Le due squadre si sono già affrontate 16 volte nella Manifestazione e sono in perfetto equilibrio con 7 vittorie a testa e due pareggi. Rai2, ore 21.20: L’Amica Geniale - Replica Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le scarpe: Mentre Elena lascia Gino, Lila progetta col fratello un paio di scarpe originali e moderne, ma il padre non ha alcuna intenzione di darle fiducia. Marcello, innamorato di lei, riesce a conquistare la fiducia prima di Rino e poi di Fernando Cerullo, finendo per chiedere la mano di Lila. L’isola: A Ischia, Elena incontra per caso la famiglia Sarratore. Si avvicina così a Nino, con cui riesce a scambiare un casto bacio sulla spiaggia. ... davidemaggio

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 gennaio 2020 - biro947 : Zapping continuo stasera in TV, sardine ovunque; almeno dicessero cose intelligenti, uno potrebbe stare anche ad as… - AMBRUZZI2 : $cartabianca stasera proprio i programmi sono inascoltabili da tutte le parti -