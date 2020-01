Pescara Calcio, si dimette Zauri (Di martedì 21 gennaio 2020) Pescara - Luciano Zauri non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico biancazzurro si è dimesso dopo il colloquio avuto nella tarda mattinata con il presidente Daniele Sebastiani, il direttore generale Giorgio Repetto e il ds Antonio Bocchetti. Fatale al tecnico di Pescina (L'Aquila) la sconfitta di ieri con la Salernitana. Oggi l'allenamento dei biancazzurri sarà diretto dal tecnico della Primavera, Nicola Legrottaglie. leggi tutto abruzzo24ore.tv

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Napoli: esonerato Baronio, tecnico della Primavera Fatale per tecnico sconfitta ieri a Pescara - RoccoColetti1 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #21gennaio #martedì #Pescara #Chieti #Teramo #LAquila Speciale #calcio giovanile oggi sul Centro in edicola: risult… - Il_Centro : #Abruzzo #21gennaio #martedì #Pescara #Chieti #Teramo #LAquila Speciale #calcio giovanile oggi sul Centro in edicol… -