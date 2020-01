Napoli-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Inzaghi (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia che si apriranno con Napoli-Lazio, un incontro tutt’altro che scontato, nonostante i 21 punti che dividono in classifica le due formazioni. La squadra di Gennaro Gattuso è quasi all’ultima spiaggia per salvare una stagione finora da dimenticare. Il Napoli vuole rifarsi visto che ha raccolto appena tre punti nelle ultime cinque gare e arriva dal ko interno contro la Fiorentina di sabato scorso. Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali dei due tecnici. Di seguito le scelte di Gattuso e Inzaghi. formazioni ufficiali: Napoli – Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso. Lazio – in attesa L'articolo Napoli-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Inzaghi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

