Mamma malata di cancro uccide la figlia di 9 anni, poi tenta il suicidio: “Non ce la faccio più” (Di martedì 21 gennaio 2020) Dramma in Siberia dove Maria Russkikh, 29enne malata terminale di cancro, ha prima ucciso la figlia di 9 anni e poi ha tentato di suicidarsi lanciandosi dall'ottavo della sua abitazione. Salvata, è stata trasferito all'ospedale di Novosibirsk dove versa in gravi ma stabili condizioni. La polizia ha trovato una nota in casa in cui la donna spiega i motivi del suo gesto: "Non posso più convivere con questi insopportabili mal di testa. Perdonatemi". fanpage

battistageti : Puglia, mamma di 33 anni ha il tumore 'aiutatemi a curarmi'. Condividiamo tutti l'appello per contribuire alle cure… - smilekidrauhl_8 : Puglia, mamma di 33 anni ha il tumore 'aiutatemi a curarmi'. Condividiamo tutti l'appello per contribuire alle cure… - abollis : RT @il_piccolo: #Villesse Malata di #Sla sceglie la sedazione profonda: 'Così non voglio vivere' -