LIVE Patrasso-Venezia 40-53 | EuroCup basket 2020 in DIRETTA | la Reyer inizia il terzo

40-53 Tonut da due, stavolta. 40-51 Ancora Watt che raggiunge la doppia cifra. 40-49 Ma Tonut risponde a tono. 40-46 Bomba di Agravanis. 37-46 Due punti per Watt. 37-44 Hall apre le marcature nel secondo tempo. Finisce qua il secondo quarto, Reyer avanti di 9. 35-44 2/2 ai liberi per Widmar. 35-42 Babb riporta il Patrasso a -7. 33-42 1/2 ai liberi di Watt. 33-41 Canestro da due di Agravanis. 31-41 Due liberi a segno anche per Mantzaris. 29-41 2/2 ai liberi per Babb. 27-41 Due liberi di Chappell ristabiliscono il +14 Reyer. 27-39 2/2 ai liberi per Ellis che raggiunge quota 25 punti. 25-39 Altra bomba per la Reyer, stavolta di Mazzola. 25-36 Ancora Ellis che prova a tenere in piedi i suoi. 23-36 Widmar regala il +13 alla Reyer. 23-34 Bomba di Bramos

