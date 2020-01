Guendalina Tavassi, pace fatta con la figlia Gaia: torna l’armonia in famiglia (Di martedì 21 gennaio 2020) Guendalina Tavassi e la figlia Gaia hanno fatto pace: il video su Instagram Anno nuovo, vita nuova. Con l’arrivo del 2020 Guendalina Tavassi ha finalmente risolto i problemi con Gaia, la primogenita avuta dall’ex compagno Remo quando non era neppure maggiorenne. Le due hanno litigato furiosamente poco prima delle festività natalizie e Gaia, che non … L'articolo Guendalina Tavassi, pace fatta con la figlia Gaia: torna l’armonia in famiglia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

