Gardaland assume 50 persone per il Legoland (Di martedì 21 gennaio 2020) Il nuovo parco tematico Legoland Water Park Gardaland aprirà al pubblico il 28 maggio 2020. Dopo aver varcato la grande onda di mattoncini LEGO del portale di ingresso, l'attenzione degli ospiti sarà catturata dal River Adventure, un corso d'acqua che attraverserà gran parte dell'area del Parco Acquatico e che si potrà percorrere a bordo di mattoncini Lego galleggianti. Il percorso attraverserà una grotta dall'ambientazione sottomarina e costeggerà la Miniland, l'area che ospita un centinaio di monumenti iconici italiani tutti realizzati con mattoncini Lego, dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco. Beach Party è un'attrazione con aree gioco su più livelli e scivoli colorati per i bambini con i cannoni che sparano acqua da ogni angolo e un grande secchio posizionato sulla torre, L'area ... agi

