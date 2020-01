Emergenza rifiuti a Napoli, polemica in consiglio comunale per l'assenza del sindaco de Magistris (Di martedì 21 gennaio 2020) È in bilico lo svolgimento della seduta monotematica di consiglio comunale sul tema dei rifiuti. La seduta è stata chiesta dalle opposizioni. A far traballare lo svolgimento del... ilmattino

LuiRispoli : de Magistris scappa e non si presenta al Consiglio Comunale convocato per discutere dell'emergenza rifiuti a #Napoli. - RosannaMarani : Emergenza rifiuti a Napoli, la donna scala la montagna di monnezza per pagare la sosta -