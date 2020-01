Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi: “Ci ha provato con una mia amica davanti a me” (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuove accuse da parte di Emanuela Tittocchia a Fabio Testi, ci ha provato con una sua amica davanti a lei mentre stavano insieme Ospite a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale5, Emanuela Tittocchia attacca Fabio Testi e lancia nuove accuse contro di lui. Anche se non stanno insieme da tempo, la Tittocchia non ha dimenticato quello che è successo fra loro. I due hanno vissuto una relazione molto burrascosa, soprattutto per le cose combinate da Testi. Nello studio di Canale 5 Emanuela torna quindi a parlare del suo ex e rivela qualcosa di inedito. La Tittocchia ha detto che una sera, mentre si trovava a casa del fidanzato con una sua amica, d’un tratto lui ha fatto qualcosa di inaudito. Da un lato Testi toccava la gamba di Emanuela, e al tempo stesso ha iniziato a toccare la sua amica che stava dall’altro lato. La rivelazione della Tittocchia è sconcertante e ha ... kontrokultura

