Domeniche ecologiche: chiesta deroga per genitori separati in visita a figli (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – I genitori separati che devono vedere i propri figli saranno esentati dal divieto di circolazione veicolare in occasione delle Domeniche ecologiche a Roma. È quanto prevede una mozione a prima firma del capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De Priamo, approvata oggi dall’Assemblea capitolina con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti. Questa mozione, ha spiegato De Priamo, “impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a includere, tra le tante categorie di esenzione rispetto alle Domeniche ecologiche, quei genitori separati che hanno dei giorni dedicati per la frequentazione dei figli. Un caso particolare ma non inusuale, visto il numero delle separazioni sempre piu’ alto. Ricordo che gia’ esistono 34 deroghe al divieto di circolazione per le Domeniche ecologiche”. L'articolo Domeniche ecologiche: chiesta deroga per genitori separati ... romadailynews

