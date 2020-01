Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti vengano tanti mali quanta sabbia c’è nel mare” (Di martedì 21 gennaio 2020) In queste ore il video di un concorrente di Avanti un altro sta attirando l’attenzione social. Giovanni Males, pastore della provincia di Oristano, ha rivolto una richiesta a Paolo Bonolis: “Vorrei recitarti un augurio in lingua sarda”. Il padrone di casa, con il suo fare tra l’ironico e divertito, accetta la richiesta del ragazzo, così quest’ultimo inizia a esclamare la sua “poesia” in dialetto sardo: “Frastimo, ma no isco frastima ca Deus non m’hat dadu su destinu. Males cantas renas b’hat in mare e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t’impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu.” Parole incomprensibili per tutti coloro che non abitano in Sardegna ma che assumano tutt’altro valore nella traduzione in italiano: “Maledico, ma non ... ilfattoquotidiano

