Aggressioni al Ruggi, Prefetto introduce chiamate dirette a sale operative Forze dell’Ordine (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutisalerno – Il Prefetto di salerno, Francesco Russo, ha incontrato stamane il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato, il Presidente dell’Ordine dei Medici di salerno Giovanni D’Angelo e il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di salerno Cosimo Cicia per un primo confronto sull’episodio verificatosi nella serata del 16 gennaio, quando un medico e un infermiere del Servizio di Pneumologia sono stati aggrediti dai parenti di un paziente deceduto poco prima. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto degli atti di violenza in ambito ospedaliero – problematica diffusa su tutto il territorio nazionale – già oggetto, nei mesi scorsi, di approfondimento in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici dell’Azienda ... anteprima24

ottopagine : Aggressioni in ospedale: il Prefetto al Ruggi per un incontro #Salerno - salernonotizie : Aggressioni al Ruggi, i medici alzano la voce: “Più controlli e sicurezza” - salernotoday : Emergenza sicurezza al Ruggi, le proposte di Anaao e Ordine dei Medici -