Solaro, donna investita sulla Saronno-Monza: polemiche sui lampioni spenti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna di 80 anni è stata investita ieri sera a Solaro sulla provinciale Saronno-Monza mentre attraversava nei pressi della farmacia comunale. L’incidente si è verificato poco prima delle 18,30 e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. La donna stava attraversando sulle strisce ed è stata investita da un’auto in un punto buio della provinciale, dove da mesi ci sono problemi all’illuminazione pubblica. Si tratta del terzo investimento di pedone nel giro di pochi mesi in questa stessa zona. su Il Notiziario. ilnotiziario

