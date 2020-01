Rockstar starebbe subendo pressioni da parte di Take-Two per lanciare giochi con maggiore frequenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Negli ultimi dieci anni, la frequenza con cui Rockstar ha pubblicato i suoi giochi è davvero diminuita, con le nuove uscite provenienti dallo studio di solito separate da tre o quattro anni (e limitate a una delle due serie Grand Theft Auto e Red Dead Redemption ). Questa generazione, infatti, ha visto Rockstar lanciare solo un nuovo gioco: Red Dead Redemption 2 (GTA 5 era originariamente uscito su PS3 e Xbox 360).Ovviamente, la qualità finale di questi prodotti di solito parla da sola, ed è sempre abbastanza chiaro il motivo per cui Rockstar impiega così tanto tempo per far uscire questi giochi, ma andando avanti, la situazione potrebbe cambiare. Leggi altro... eurogamer

