Rita Rusic affronta Valeria Marini e svela: “Cecchi Gori? Una fregatura!” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rita Rusic delusa da Vittorio Cecchi Gori prima del confronto con Valeria Marini al GF Vip Al GF Vip Rita Rusic ha incontrato Vittorio Cecchi Gori, ma l’ospitata sembra non essere stata gradita. A rivelarlo è stata lei durante una conversazione con Antonio Zequila e Ivan Gonzalez, definendo una fregatura la sua sorpresa con l’ex marito: “Lui è venuto qua e non mi ha saputo dire niente di mio figlio, di mia figlia, del mio cane, niente di niente. Uno viene qua a trovarmi che sa che non ho comunicazione con niente, dimmi che va tutto bene, non ha saputo dirmi niente”. Durante il loro incontro nella Casa, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori hanno molto chiacchierato ma è sembrato quasi che lui la stesse corteggiando. Tra qualche ora andrà in onda il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini al GF Vip: anche nella puntata di stasera sarà protagonista Vittorio Cecchi ... lanostratv

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - provolinob : Stasera per ascoltare Taika che fa Hitler in lingua originale mi perdo Valeriona vs Rita Rusic TAIKA LO FACCIO PETTÈ!!! - HachiSakura90 : Spero che non usi la scusa della situazione fuori e che dica la veritá come ha fatto con Rita Rusic di notte,cioé c… -