Parma, presi i pusher nigeriani che rifornivano i ricchi: "La coca fa schifo, hai perso un cliente da 20mila euro" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lavinia Greci Sgominata una banda di spacciatori nigeriani che riforniva i clienti più ricchi della città emiliana. Il giro aveva fruttato alla rete criminale circa 50mila euro L'attività di spaccio di cocaina aveva dato loro un utile molto importante, perché gli acquirenti pagavano subito e pagavano tutto. Ma la polizia di Stato, in queste ore, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Parma, Mattia Fiorentini, su richiesta del sostituto procuratore Emanuela Podda, nei confronti di quattro cittadini di origine nigeriana, accusati di spaccio di questa sostanza in città e nelle zone vicine. L'avvio delle indagini Secondo quanto riportato da Repubblica, due dei pusher coinvolti, di 40 e 38 anni ed entrambi domiciliati nella città emiliana, sono stati raggiunti in queste ore da misura cautelare in carcere, mentre, ... ilgiornale

