Monster Hunter World: Iceborne, ecco i contenuti in arrivo nel corso del 2020 su PC e console (Di lunedì 20 gennaio 2020) I fan di Monster Hunter World su PC potrebbero essersi uniti ​​un po' in ritardo alla festa, ma alla fine hanno avuto accesso all'eccellente (e massiccia) espansione Iceborne di recente. Su PC, grazie a questa espansione, sono stati triplicati i giocatori connessi allo stesso tempo su Steam.Capcom supporterà l'espansione dopo il suo lancio per almeno alcuni mesi a venire, e ora hanno pubblicato dettagli su ciò che possiamo aspettarci di vedere in futuro su PC e console. Le versioni PS4 e Xbox One rimarranno davanti a quella PC per quanto riguarda i contenuti per un altro paio di mesi. Tuttavia, aprile vedrà l'aggiornamento del titolo 13.50 live su PC, PS4 e Xbox One allo stesso tempo. In seguito verranno sincronizzati gli aggiornamenti per tutte le versioni del gioco. PC Roadmap:Leggi altro... eurogamer

