Massimo Ciavarro: moglie, età, figli, vita privata (Di martedì 21 gennaio 2020) Sicuramente uno degli attori italiani più noti, Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre 1957, sotto il segno dello Scorpione. La sua non è stata certo un'infanzia semplice, ma al contrario assai complicata.A soli 9 anni, infatti, la famiglia Ciavarro perde il suo capofamiglia; il padre di Massimo che, gravemente malato, dopo cinque anni di calvario abbandona la moglie e i tre figli, lasciando la famiglia in gravi condizioni economiche. Anche per questo, Massimo inizierà immediatamente a lavorare, cercando di impegnarsi a più non posso per aiutare la mamma a crescere le sue due sorelle più piccole.La bellezza di Massimo lo precede, ed è così che il piccolo Ciavarro intraprende le prime collaborazioni con i giornali femminili di fotoromanzi, tra i quali il celebre “Grand Hotel” - suo vero debutto nel mondo dello spettacolo, sin dalla prima adolescenza. Dai posati al cinema il passo è ... blogo

