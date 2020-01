Marvel Champions, il gioco di carte con i supereroi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La quinta fase dell’universo cinematografico Marvel deve ancora entrare nel vivo, dopo l’epilogo con Spider-man: Far from home e alla vigilia del prequel dedicato a Black Widow. In attesa di nuove avventure sul grande schermo, i fan dei fumetti possono impersonare i loro personaggi preferiti comodamente a casa propria, grazie a Marvel Champions, il gioco di carte live sviluppato da Fantasy Flight (i veterani del genere con Arkham Horror: the card game e Il Signore degli Anelli) e distribuito in Italia da Asmodee (1-4 giocatori, 45-90 minuti, 59,90 euro). Si tratta di un sistema in cui ogni partecipante sceglie un supereroe e ne sfrutta poteri, equipaggiamento ed alleati per sventare il piano del cattivo di turno. L’aspetto living card game (lcg) significa che, dopo la scatola di base con cinque personaggi giocabili e tre avversari, rappresentati ciascuno da un mazzo ... wired

