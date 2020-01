Ma un Pd ‘sardinato’ non conviene né a Zingaretti né a Bonaccini (Di lunedì 20 gennaio 2020) La piazza delle sardine di Bologna ricorda la foto di copertina di un disco live di Francesco Guccini, Fra la via Emilia e il West, del 1984. La canzone che ispira il titolo di quel vinile è Piccola città. Così diversa sei adesso io son sempre lo stesso/ Sempre diverso/Cerco le notti ed il fiasco se muoio rinasco/Finché non finirà. C’è tanta, troppa nostalgia tra il popolo delle sardine. Di una Emilia (Romagna) che non c’è più. Quando c’era il Partito comunista. Onnicomprensivo di pulsioni e contropulsioni. Di opposizione al pericolo. Stupisce, benevolmente, che a farsene interpreti siano dei ventenni (alla vista della presenza nei vari salotti tv) che stando alla cifra anagrafica di quelli sulle piazze, sono una strettissima minoranza. Ma alle rilevanze sociologiche del sardinismo, di cui si è scritto ... huffingtonpost

ZoldanDaniele : RT @libero_cogito: Non hanno bisogno di Salvini ma ogni volta che quel pirla sardinato parla cita Salvini. Una persona vuota che non sa nea… - morenoventurell : RT @libero_cogito: Non hanno bisogno di Salvini ma ogni volta che quel pirla sardinato parla cita Salvini. Una persona vuota che non sa nea… - libero_cogito : Non hanno bisogno di Salvini ma ogni volta che quel pirla sardinato parla cita Salvini. Una persona vuota che non s… -