Juan Luis Ciano contro Maria De Filippi: “Ecco perché mi ha cacciato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pare proprio che Juan Luis Ciano non abbia superato del tutto il suo addio al Trono Over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha difatti deciso di lanciare un messaggio chiaro e forte nei confronti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ex fiamma di Gemma Galgani sembra nello specifico non aver preso bene proprio il comportamento della conduttrice pavese nei suoi confronti. Dopo diverse segnalazioni, infatti, la moglie di Costanzo lo ha educatamente invitato a lasciare la trasmissione targata Mediaset. Ciano non si rassegna a non far più parte del parterre maschile. Dopo essersi presentato negli studi romani con l’intenzione di corteggiare la Galgani, Juan Luis Ciano aveva mostrato a tutti il lato migliore di sé. Tuttavia la frequentazione con la Dama torinese è durata davvero poco, proprio a causa delle continue segnalazioni contro l’uomo. Juan Luis Ciano ... notizie

