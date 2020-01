Il Senato voterà sul processo a Salvini per il caso Gregoretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) (foto Vincenzo Livieri/LaPresse) La Giunta per le immunità del Senato ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, leader della Lega, per il caso della nave Gregoretti. L’accusa è quella di sequestro di persona: quando Salvini era al governo, nel luglio 2019, ha impedito per oltre tre giorni lo sbarco di 116 persone che erano state tratte in salvo nel Mediterraneo dall’omonima nave della marina militare. La giunta – disertata dalla maggioranza – ha visto il voto a favore dei suoi 5 componenti leghisti: M5s e Pd hanno disertato il voto, spiegando che l’invito di Salvini a votare sì sarebbe stato solo uno stratagemma in vista delle regionali in Emilia-Romagna, mentre Forza Italia si è espressa a favore della relazione del Senatore Maurizio Gasparri, che intendeva negare il permesso a procedere. Sommando il voto ... wired

