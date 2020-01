Il conduttore di Striscia la Notizia colpito da un grave lutto: il cordoglio sul web [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il conduttore di Striscia la Notizia colpito da un lutto Qualche ora fa il volto storico di Striscia la Notizia è stato colpito da un gravissimo lutto. Stiamo parlando di Ezio Greggio che col collega Enzo Iacchetti fino ad un paio di settimane fa era alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. L’artista che vive a Montecarlo è rimasto letteralmente sconvolto dall’improvvisa scomparsa di del grande campione di calcio Pietro Anastasi, figura storica della Juventus. Purtroppo da diversi anni lo sportivo siciliano lottava conto un tumore. Un male che non gli ha lasciato scampo portando al decesso avvenuto lo scorso 17 gennaio 2020. La Notizia ha naturalmente lasciato basito non solo il mondo del calcio, ma anche lo sport in generale e anche dello spettacolo. Ezio Greggio ricorda Pietro Anastasi Al momento Ezio Greggio non si trovava nel nostro Paese come si legge nel post che ... kontrokultura

