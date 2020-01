I tre senatori M5S verso l’espulsione e la maggioranza a rischio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tre senatori del MoVimento 5 Stelle veleggiano verso l’espulsione e così la maggioranza del governo Conte Bis è ufficialmente a rischio, appesa a un solo voto. Tra domani e mercoledì è attesa la sentenza dei probiviri sui casi degli eletti che non restituiscono più i soldi e, spiega oggi Il Messaggero, sono otto a rischiare la sentenza più pesante. Tra questi ci sono tre componenti della maggioranza che regge l’esecutivo a Palazzo Madama: I segnalati ai probiviri sono in tutto 33 ma fra di loro otto, di cui tre senatori, non versano le quote da molti mesi e rischiano davvero. L’esito del procedimento non riguarda solo il M5S ma l’intera maggioranza che al Senato marcia (almeno ufficialmente) su numeri risicati. I quattro partiti di maggioranza oggi contano solo su 165 voti (99 M5S; 36 Pd; 17 Italia Viva e 4 Leu) con una maggioranza fissata a quota 161. Tre espulsioni dai ... nextquotidiano

filippo898 : RT @anperillo: Prestazione choc, da non lasciare alibi a nessuno. Troppi giocatori inguardabili. Se non vuole farsi esonerare, #Gattuso tro… - BindiTony : @matteosalvinimi caso #Gregoretti: chiederò ai senatori leghisti di mandarmi a processo, ho letto la notizia ai mie… - logamuno : RT @anperillo: Prestazione choc, da non lasciare alibi a nessuno. Troppi giocatori inguardabili. Se non vuole farsi esonerare, #Gattuso tro… -