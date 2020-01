Gossip | Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Politano sta vivendo un periodo complesso. Diviso fra Inter e Roma, presente e possibile futuro, all’ombra di una crisi coniugale con la moglie Silvia Di Vincenzo. Matteo Politano, in questi giorni, è il nome più gettonato: dentro e fuori ai campi di calcio. Il giocatore, a un passo dalla Roma nella trattativa con l’Inter … L'articolo Gossip Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

razorback7851 : RT @BlitzQuotidiano: Politano in crisi con la compagna per colpa di Ginevra Sozzi? Oggi: “Ha lasciato la moglie” - __santino992 : RT @BlitzQuotidiano: Politano in crisi con la compagna per colpa di Ginevra Sozzi? Oggi: “Ha lasciato la moglie” - _emme95 : RT @BlitzQuotidiano: Politano in crisi con la compagna per colpa di Ginevra Sozzi? Oggi: “Ha lasciato la moglie” -