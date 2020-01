Gemma Galgani riceve una dedica d’amore | “Sei importante”

Gemma Galgani compie 70 anni : come ha festeggiato. E spuntano quegli auguri : Gemma Galgani, volto noto del trono over di Uomini e Donne, ha spento 70 candeline il 19 gennaio, ricevendo migliaia di auguri da tutti i suoi fan sul web. In un giorno così speciale ha deciso di condividere un video dei festeggiamenti. “Qui proseguono i festeggiamenti, GRAZIE per tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto”, ha scritto la dama pubblicando il video che la mostra davanti alla torta. Un compleanno speciale, trascorso ...

‘Mi dispiacerà non vederla più…’ : Gianni Sperti annuncia l’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne? : Gianni Sperti ipotizza un Trono over senza Gemma Galgani Ebbene sì, sono trascorsi esattamente dieci anni dalla prima puntata del Trono over di Uomini e Donne. Una genialata di Maria De Filippi che ha dato linfa al suo dating show. Infatti nel tempo il parterre senior ha superato di gran lunga a livello d’ascolti il Trono classico, in più le storie delle dame e i cavalieri appassiona sempre di più il pubblico di Canale 5. A dar man forte a ...

‘Sei la persona più importante della mia vita’ : Gemma Galgani emozionata - arriva l’inaspettata dedica d’amore (FOTO) : Gemma Galgani è di sicuro una delle dame più seguite ed amate a Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un suo possibile addio alla trasmissione ma per ora non ci sono certezze. La dama con le sue tormentate storie d’amore ha appassionato milioni di telespettatori che oltre a seguirla in tv, la seguono anche sui social. All’interno del parterre, però, la torinese ha trovato di sicuro una cara amica ed entrambe ...

Caos a Uomini e Donne - Armando nei guai - Gemma Galgani rifatta? Tina porta le prove in studio : Gemma rifatta? Segnalazione su Armando Giovedì pomeriggio sono state realizzate le registrazioni delle nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Si è partiti come sempre con Gemma Galgani che dopo lo scorso appuntamento ha avuto uno sfogo per via di Marcello. A quel punto Tina Cipollari non ha perso tempo ad attaccarla dicendole che cerca sempre cavalieri più giovane di lei. Inoltre la vamp bionda l’ha accusata di esser cambiata ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano contro Gemma Galgani : il retroscena sulla dama : Sono settimane che è finita tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Dopo l’addio che si è consumato a Uomini e Donne a inizio anno (ma la puntata era stata registrata subito dopo Natale), il cavaliere di origine venezuelano non è più tornato in studio. Nessuna delle altre dame del parterre era intenzionata a conoscerlo fuori, dunque Juan non ha avuto altra scelta che lasciare il programma. Ha ringraziato, salutato tutti ed è uscito di scena. E ...

Gemma Galgani - Juan Luis Ciano a muso duro : «Ha demolito tutto - inventando cose inesistenti» : L’avventura a Uomini e donne si è conclusa piuttosto malamente per Juan Luis Ciano, ex corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over. In un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto: «Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano sbotta : “Gemma Galgani ha demolito tutto” : Juan Luis Ciano: “Gemma ha demolito tutto e si è inventata cose inesistenti” L’ennesima storia d’amore di Gemma Galgani si è rotta come un orologio che sbatte su un duro pavimento; le ore per lei si fanno sempre più sottili e sfilacciate e chissà se riuscirà mai a trovare qualcuno con cui condividere il prezioso tempo che rimane ancora a sua disposizione. Con Juan Luis Ciano non è andata come sperava, anche se molte ...

Trono Over | Gemma Galgani rifatta? | La nuova accusa di Tina Cipollari : Trono Over | Tina Cipollari ha accusato Gemma Galgani di essersi rifatta dopo il suo primo ingresso a Uomini e Donne. Il pubblico si è schierato tutto dalla parte della dama Al Trono Over di Uomini e Donne continua la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Durante la registrazione di ieri, come riportato da […] L'articolo Trono Over | Gemma Galgani rifatta? | La nuova accusa di Tina Cipollari è stato pubblicato prima sul sito ...

