Furbetti del cartellino a Sanremo: assolto anche il vigile in slip (Di lunedì 20 gennaio 2020) Svolta nel caso dei “Furbetti del cartellino” di Sanremo: il gup Paolo Luppi ha assolto tutti i dieci imputati che avevano scelto il rito abbreviato, dal momento che il fatto non sussiste. Il procedimento giudiziario era sorto a seguito del processo per assenteismo nel Comune ligure, il 22 Ottobre 2015, in cui erano state prese misure cautelari per 43 persone, 35 arresti domiciliari e 8 obblighi di firma. Furbetti del cartellino a Sanremo: la sentenza Nella lista degli assolti troviamo anche Alberto Muraglia, ex vigile del mercato annonario, di cui in molti ricorderanno la foto che lo ritraeva mentre timbrava il cartellino indossando solo le mutande e una maglia intima. Questa immagine divenne simbolo dell’assenteismo e creò molto scalpore, tant’è che l’allora ministro Marianna Madia varò un provvedimento che inaspriva le pene nei confronti di questo reato. anche ... notizie

