Fiorentina: i break di Castrovilli bucano il Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Castrovilli ha trascinato la Fiorentina alla vittoria. I dribbling dell’ex Cremonese hanno spaccato in due il Napoli Castrovilli è stato tra i protagonisti di Napoli-Fiorentina. L’ex Cremonese è il giocatore che effettua più dribbling in Serie A, e al San Paolo lo ha dimostrato. Considerando che i viola si difendevano bassi, le sue conduzioni palla al piede hanno spaccato in due i partenopei, consentendo alla squadra di risalire. Insomma, quando ha campo davanti, Castrovilli dà il meglio di sé. Basti pensare che è stato il giocatore del match con più dribbling riusciti, ben 5 su 5. Senza dimenticare quella strepitosa palla per Chiesa a inizio ripresa, con il compagno di squadra che però non ha trafitto Ospina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

MioMia16 : RT @Atalanta_BC: #FiorentinaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Fiorentina lead at the break. #CoppaIta… - 51Ata : RT @Atalanta_BC: #FiorentinaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Fiorentina lead at the break. #CoppaIta… - Eli5Com : RT @Atalanta_BC: #FiorentinaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Fiorentina lead at the break. #CoppaIta… -