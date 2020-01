Dario Sansone e Davide Toffolo in concerto acustico a Giugliano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGiugliano in Campania (Na) – Mercoledì, 22 gennaio, presso l’ex Chiesa della Concezioniste – Via Concezione, Giugliano in concerto Dario Sansone (Foja) e Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti). Apertura porte ore 20.30 – ingresso libero fino ad esaurimento posti. Davide Toffolo Laureato in disegno anatomico all’Università di Bologna, città dove ha frequentato la scuola di fumetto Zio Feininger di Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti. Uno dei suoi temi prediletti è l’adolescenza con le sue difficoltà e i suoi conflitti. Toffolo è molto legato alla storia del fumetto italiano, ha partecipato al tributo a Magnus al festival internazionale di fumetto BilBOlbul a Bologna nel marzo 2007 con una mostra personale: “Nelle mani di Magnus” in Piazza Maggiore. Su Magnus ha anche realizzato una biografia. Oltre a Magnus tra i ... anteprima24

