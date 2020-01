Come si valuta correttamente un FENOMENO METEO? Spiegazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) In molti nostri articoli abbiamo affermato che il METEO di questo mese di gennaio è stato decisamente monotono ma soprattutto mite. Questo lo abbiamo detto grazie ai dati scientifici che ci vengono proposti dai vari centri di ricerca, andando oltre le sensazioni personali. È chiaro che un abitante della Pianura Padana, sotto nebbie fitte e persistenti avrà percepito molto più freddo rispetto a un abitante delle coste adriatiche o della Sicilia. Oltretutto, le nottate spesso e volentieri serene, hanno permesso che ci fossero delle gelate anche estese: di conseguenza, in prima analisi parrebbe che faccia freddo, visto che al mattino ci troviamo con le brinate e parabrezza gelato dell'auto. In realtà questo non è un ragionamento scientificamente corretto, perché le anomalie METEO climatiche di una zona si effettuano in base alle medie di riferimento, non alle sensazioni. ... meteogiornale

