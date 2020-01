Caterina Balivo fa pace con Kikò Nalli e lo invita a Vieni da Me (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caterina Balivo fa pace con Kikò Nalli e lo invita a Vieni da Me. Ad annunciarlo è stato l’ex marito di Tina Cipollari che ha svelato su Instagram che sarà ospite della trasmissione Rai. Un ritorno nel salotto della conduttrice napoletana che arriva dopo che nel 2017, Chicco abbandonò Detto Fatto a causa di uno scontro dietro le quinte. A raccontarlo, all’epoca, fu proprio l’hair stylist che svelò di aver avuto una discussione con la Balivo a causa di un taglio. “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre – aveva svelato ai fan parlando del suo addio a Detto Fatto, oggi condotto da Bianca Guaccero -. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per ... dilei

