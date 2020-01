Brad Pitt e Jennifer Aniston: la vittoria e la reunion ai SAG Awards (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati i veri protagonisti dei SAG Awards 2020. Tra baci, abbracci e sguardi colmi d'orgoglio, hanno riacceso le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme. mondofox

CleliaTC : RT @speroscherzi_: Perché partono tutti dal presupposto che Jennifer Aniston a distanza di quindici anni ancora non aspetti altro che Brad… - Djambibollani : @lepasquen quando sono anni che aspetto che la mano la stringa a me. Jennifer intendo, ma anche brad pitt andrebbe bene - missy_pic : RT @darveyfeels_: BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON SORRY BUT NON SEI TU A SCEGLIERE LA SHIP È LA SHIP A SCEGLIERE TE. #SAGAwards2020 #SAGAwa… -