Blue Monday 2020, origini e significato della giornata più triste dell’anno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Blue Monday è la giornata più triste dell’anno e cade ogni terzo lunedì di gennaio. Lunedì 20 gennaio 2020, secondo l’equazione formulata nel 2005 dal dottor Cliff Arnall, spacciato all’epoca come psicologo dell’Università di Cardiff mentre in realtà insegnava corsi serali presso il centro di educazione per adulti affiliato dell'università, è la giornata in cui gli esseri umani sentono tutto il peso delle spese natalizie addebitate sulla carta di credito, il tempo di solito è più freddo e instabile, l’influenza raggiunge il suo picco stagionale, i primi propositi di inizio anno vengono traditi e spariscono le ultime insegne natalizie insieme agli effetti benefici delle Feste. Blue MondayBlue MondayGetty ImagesSi tratta di una sorta di super lunedì, una bomba depressiva da cui difendersi ... gqitalia

