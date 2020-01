Anna Oxa: “Il suicidio di Franco Ciani? Molto strano” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo quattro anni di assenza dalla tv, Anna Oxa torna e sceglie Live – Non è la d’Urso per raccontare la sua verità su alcune questioni che la riguardano. Circa la recente scomparsa dell’ex marito, Franco Ciani, morto lo scorso 5 gennaio dichiara: “Non so che vita conducesse, ma il suicidio mi sembra strano, una decisione Molto forte”. Anna Oxa racconta: “Avevo già fatto Un’emozione da poco, ci siamo incontrati qualche anno dopo e attraverso me si è inserito nel mondo autoriale e ha scritto i testi di alcune mie canzoni”. Barbara D’Urso ha ricordato che il gesto disperato di Ciani sia stato attribuito ai debiti e ha domandato alla Oxa come sia possibile che l’autore di brani famosi avesse debiti (visto che gli autori percepiscono i diritti della Siae). La risposta: “Bisogna vedere se li aveva questi diritti.” Anna ... tvzap.kataweb

