Alessia Reato Instagram, curve fasciate dal micro bikini: «Magnifica come sempre!» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alessia Reato è stata una velina di Striscia la Notizia per la stagione televisiva 2012/2013 insieme alla bravissima Giulia Calcaterra. Oggi, Alessia Reato è una nota influencer e ogni giorno condivide con i suoi oltre 200 mila followers attimi della sua vita sia privata che pubblica. Poche ore fa su Instagram Alessia Reato ha pubblicato una sua foto in bikini decisamente interessante. Le sue curve da sballo hanno mandato completamente in tilt i suoi ammiratori. Il suo fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. Impossibile ignorare tanto splendore. Leggi anche –> Alessia Reato Instagram, in stile Baywatch è pazzesca: «Sei divina!» Alessia Reato Instagram: curve fasciate dal micro bikini L’ex velina Alessia Reato ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers postando una foto ... urbanpost

roscoteam79 : RT @PBItaliana: Alessia REATO - __Hubble__ : @Defcon1979 @bsc_alessia ti svelo un segreto pesce e formaggio non è reato anzi fa molto stellato.. - Ale_Everyday : @bsc_alessia Ok ma ora cosa devo (non) comprare e dove? (il tradimento è deplorevole ma la diffamazione è reato, n… -