Xi Jinping, il nome tradotto in inglese con una parolaccia: e Facebook si scusa (Di domenica 19 gennaio 2020) Xi Jinping, il nome tradotto con una parolaccia: e Facebook si scusa Il nome del Presidente cinese, Xi Jinping, è stato tradotto erroneamente dal birmano all’inglese con una parolaccia che ha messo in imbarazzo Facebook. Il social network ideato da Mark Zuckerberg ha dovuto rimediare al danno il più rapidamente possibile, chiedendo scusa per la gaffe commessa. Una traduzione errata che non è passata inosservata. Xi Jinping, dal birmano all’inglese, è stato tradotto con il termine “Mr Shithole”. L’errore non è passato inosservato, poiché il termine è stato riportato nell’annuncio da parte di Ang Sang Suu Kyi, la leader della Birmania, per la visita di due giorni del presidente cinese nel paese. Facebook è subito corso ai ripari, scusandosi: “Abbiamo risolto il problema tecnico che ha causato la traduzione scorretta dal birmano all’inglese ... Leggi la notizia su tpi

