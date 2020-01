Whatsapp non invia foto e messaggi vocali, ecco dove e perché (Di domenica 19 gennaio 2020) Whatsapp non invia foto e messaggi vocali: si tratta di un bug dovuto all’ultima versione dell’app, la 2.19.360, rilasciata da poco. Oggi Whatsapp non invia foto e messaggi vocali, in Italia ma non solo. Da mezzogiorno circa, moltissimi utenti nel mondo hanno riscontrato questo grave malfunzionamento nell’applicazione, che impedisce di inviare messaggi vocali, foto, video … L'articolo Whatsapp non invia foto e messaggi vocali, ecco dove e perché è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

