Un clochard chiede qualche spicciolo ad un ragazzo che gli presta la sua carta di credito

Una storia bellissima quella che stiamo per raccontare. Un clochard si è avvicinato ad un ragazzo che stava mangiando un panino in una paninoteca di Newcastle, nel Regno Unito e gli ha chiesto qualche spicciolo. Il ragazzo gli ha risposto così: "Con me non ho contanti, ma usa la mia carta e prendi 20 sterline per te". Il ragazzo gli ha scritto il pin su un foglietto e gli ha passato la carta. Il clochard ha preso la carta, è andato al bancomat più vicino e ha prelevato 20 sterline e poi ha riportato al proprietario il bancomat, il pin e la ricevuta del prelievo. Jack Fada, un costruttore inglese che era lì vicino e ha assistito alla scena, è rimasto incredulo e ha deciso di riprendere tutto con il suo telefonino e di postarlo in rete. Il costruttore ha dichiarato così: "Lavoro in quella zona da diverso tempo e vedo spesso gente senza fissa dimora ...

