Sardine, al via manifestazione Bologna

Con l'inno delle"6000 (siamo una voce)" del cantautore MaLaVoglia al via ladellein piazza VIII agosto, a. Piazza piena, persone arrivate anche da fuori regione per assistere al concerto-evento. Ai lati del palco, lo slogan dell'iniziativa 'Ben tornati in mare aperto', che richiama il manifesto ufficiale del movimento anti-sovranista. Pubblico di ogni età. Alcuni intonano "Bella Ciao". Tra i cartelli: "L'Italia non abbocca"; "Da una piccola sardina derivano grandi responsabilità".(Di domenica 19 gennaio 2020)