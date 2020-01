San Severo nuovo video della Pantera Nera in libertà per catturarla arrivati anche i Carabinieri del Cites di Bari (Di domenica 19 gennaio 2020) Un nuovo video è stato reso pubblico su YouTube che immortala la Pantera Nera che si aggira pericolosamente nelle campagne di San Severo. La Pantera è stata ripresa da un agricoltore mentre si aggirava indisturbata in un vigneto in periferia di San Severo. In un primo momento le immagini sono mosse, poi si riesce a vedere la sagoma del pericolosissimo animale. Il video è stato girato in via vecchia Lucera, nei pressi del centro sportivo la Capannina. Intanto continuano incessantemente le ricerche del pericoloso animale. A San Severo oltre il Gruppo dei Carabinieri Forestale di Foggia sono arrivati il Nucleo dei Carabinieri Cites di Bari. Le forze dell’ordine stanno pattugliando incessantemente la zona, però senza esito. Gli investigatori stanno anche utilizzando droni e gabbie particolari per poter catturare il grosso felino. Intanto in città la psicosi aumenta. Sono ... Leggi la notizia su baritalianews

