Padova, ruba 1000 euro di merce poi aggredisce agenti: preso gambiano (Di domenica 19 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, che nascondeva un coccio di vetro affilato nel giubbotto, aveva bellamente­ ignorato un divieto di dimora esteso a tutta le regione del Veneto: attende in carcere il giudizio direttissimo Ha prima rubato degli articoli di profumeria poi, fermato dagli agenti della squadra volanti della questura di Padova, si è rivoltato contro di essi prendendoli a calci per tentare di aprirsi una via di fuga e costringendoli ad utilizzare la bomboletta di spray urticante per arginare la sua furia. Per questo motivo il responsabile, un gambiano di 25 anni già colpito da divieto di dimora esteso all'intera regione del Veneto ma da lui bellamente ignorato, si trova dietro le sbarre del carcere Due Palazzi. La vicenda, secondo quanto riportato dalla stampa locale, si è verificata durante la serata dello scorso sabato 18 gennaio, all'interno del "Coin" di via ... Leggi la notizia su ilgiornale

Padova ruba Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Padova ruba