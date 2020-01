**Migranti: Salvini, ‘chiederò che Giunta Senato mi mandi a processo’** (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Amici, ho deciso. Sulla vicenda Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai Senatori della Lega, di votare per mandarmi a processo. E la chiariamo una volta per tutte. Dovranno trovare un tribunale molto grande, sarà un processo contro il popolo italiano”. Lo annuncia in un post su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini. L'articolo **Migranti: Salvini, ‘chiederò che Giunta Senato mi mandi a processo’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

