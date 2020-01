Mattia Santori a TPI: “Sardine a Bibbiano? Andremo li perché i cittadini ci hanno chiamato” (Di domenica 19 gennaio 2020) Mattia Santori a TPI: “Sardine a Bibbiano? Andremo li perché i cittadini ci hanno chiamato” “Non abbiamo più bisogno della Lega per riempire una piazza”. Con queste parole Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine, risponde in un’intervista video a TPI, al direttore Giulio Gambino, che nel giorno della manifestazione a Bologna gli chiede come siano cambiate le Sardine a un mese e mezzo dalla lunga intervista in cui raccontò alla nostra testata la nascita del movimento. Santori spiega inoltre le ragioni della scelta delle Sardine di recarsi a Bibbiano, il comune al centro dello scandalo sugli affidi illeciti, diventato simbolo delle polemiche leghiste contro il Pd. Le Sardine si sono radunate a Bologna oggi, domenica 19 gennaio 2020, per una nuova manifestazione a una settimana dalle elezioni in Emilia Romagna. Tuttavia, come ha sottolineato ... Leggi la notizia su tpi

LegaSalvini : “HO PERSO IL LAVORO A CAUSA DI SALVINI”. NON ERA VERO NIENTE... No comment... - chetempochefa : Ecco i protagonisti della 15° puntata di #CTCF: ?? @umathurman ?? @elisatoffoli ?? Paola e Claudio Regeni ?? Mat… - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF da @fabfazio su @RaiDue avremo il portavoce delle #Sardine Mattia Santori per parlare dell’evento… -