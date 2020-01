Marotta a tutto spiano sul mercato dell’Inter: la verità su Eriksen e Moses e sullo scambio Politano-Spinazzola (Di domenica 19 gennaio 2020) “Eriksen è un giocatore del Tottenham, il regolamento mi consentiva di vedere il suo agente ma da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno la concorrenza è tanta e non so cosa succederà”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Lecce. “Giroud? E’ normale imbastire delle trattative, ma è anche possibile che non si concluda l’operazione. Saranno fatte le giuste valutazioni quando si incastreranno altre operazioni”, aggiunge confermando poi che l’arrivo del francese “potrebbe” essere legato all’addio di Politano. Infine Marotta ha confermato che Moses “è un candidato” per rinforzare la fascia dopo il mancato arrivo di Spinazzola. “Spinazzola-Politano? Innanzitutto penso ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

