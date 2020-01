LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro vuole regalarsi Shapovalov al 2° turno (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Lunedì 20 Ottobre – Il tabellone di Jannik Sinner – I match italiani di Lunedì 20 Gennaio Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Max Purcell, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà l’esordio assoluto a Melbourne per il giovane altoatesino. Un match molto atteso perchè, dopo lo strabiliante anno scorso, ci sono grandissime aspettative sull’azzurro. Come detto è la prima volta che Sinner è presente nel tabellone principale degli Australian Open e sicuramente il sorteggio è stato benevolo con l’attuale numero 79 del mondo, visto che affronterà l’Australiano Max Purcell, che ha ricevuto una wild card. Il 21enne di Sydney è ... oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 13 gennaio: Alonso 2° nella Dakar Ferrari supera i crash test Sinner ko contro Paire - #Sport… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves Alonso 2° nella Dakar. Sinner… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves Alonso 6° nella Dakar. Sinner… -