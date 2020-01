Lecce blocca l’Inter sull’1-1, passo falso nerazzurro (Di domenica 19 gennaio 2020) E' in 'casa sua', in terra salentina, che Antonio Conte si ritrova a masticare amaro: la sua Inter e' stata fermata dal Lecce, 1-1 il risultato finale allo stadio della Via del Mare. Cosi' i nerazzurri salgono a 47 punti ma mancano il sorpasso, sia pur momentaneo, alla Juve, che resta davanti un punto e stasera affronta il Parma, con possibilita' di aumentare il margine di vantaggio in classifica. Sul fronte Leccese e' un punto importante in chiave salvezza, salentini ora a quota 16, sebbene al tecnico Liverani manchi ancora la prima vittoria interna. Le reti entrambe nella ripresa: al 71' il giovane terzino Bastoni sembrava aver dato all'Inter la nona vittoria esterna. Ma dopo sei minuti ci ha pensato Mancosu a pareggiare. da segnalare che c'e' stato un palo per parte. Nel primo tempo non si e' visto molto, sebbene l'Inter abbia attaccato di piu', colpendo un legno con Brozovic, ma la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

