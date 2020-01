Iran, aereo abbattuto: il toccante discorso di un 13enne, figlio di una vittima (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel disastro aereo avvenuto in Iran, a Teheran, lo scorso 8 gennaio, hanno perso la vita 176 persone. La tragedia è stata al centro del dibattito pubblico per settimane, e ancora oggi i media internazionali continuano a riportare notizie riguardi l’accaduto e le famiglie delle vittime. Un ragazzino di soli 13 anni, rimasto orfano del padre, ha tenuto un toccante discorso in Canada. Trattenendo le lacrime, anche se con evidente fatica, ha parlato del proprio papà. Ryan ricorda il padre Ryan Pourjam, figlio di un passeggero che era a bordo del Boeing ucraino, ha tenuto un commovente discorso all’Università Carleton, a Ottawa, in Canada, in cui ha parlato di suo padre e del loro rapporto. Le sue dolci parole hanno immediatamente fatto il giro del mondo. “Non riesco a ricordare un solo momento in cui mio padre Mansour sia stato negativo nella voce e nei comportamenti” dice il ... Leggi la notizia su thesocialpost

amnestyitalia : #Iran: repressa con la violenza la protesta pacifica di chi chiedeva giustizia per i 176 passeggeri morti a bordo d… - amnestyitalia : Ancora una volta le forze di sicurezza iraniane hanno attaccato i diritti dei loro cittadini. La repressione delle… - amnestyitalia : #Iran represse con la forza le proteste dei manifestanti scesi in strada dopo l'ammissione, da parte delle autorità… -