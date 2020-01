Giovane miliardario fa una proposta social che è difficile rifiutare (Di domenica 19 gennaio 2020) Un miliardario giapponese, Yusaku Maezawa, ha deciso di fare un esperimento sociale: vuole distribuire 1 miliardo di yen che equivalgono a 8,2 milioni di euro a 1000 follower. I mille follower saranno scelti in base a come risponderanno al messaggio che lui scriverà che conterrà questa offerta di danaro. Quindi sarà una scelta innanzitutto molto soggettiva, perché sarà quella dettata dall’empatia di Yusaku Maezawa e, dunque, unico requisito richiesto, per essere uno tra i mille follower, è la fortuna. Secondo Yusaku Maezawa si tratta di un esperimento sociale ma, a detta di tanti che lo seguono, è solo una forma di pubblicità del suo canale. Già in passato il magnate giapponese aveva fatto un esperimento sociale simile, però, quella volta aveva messo a disposizione 1 milione di yen per 100 follower. Il magnate ha specificato che vorrà poi essere informato sull’uso ... Leggi la notizia su baritalianews

